Калуга, , 19:50 — REGNUM В Калуге у Вечного огня на площади Победы состоялся митинг против фашизма и национализма, а также в поддержку российской армии. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Участники митинга возложили цветы к могиле Неизвестного солдата Виктория Кромская ©

Представители администрации города, ветеранских организаций, юнармейцы, военнослужащие, жители областного центра минутой молчания почтили память павших героев. Участники митинга возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, а затем направились к памятнику воинам-интернационалистам и монументу «Журавли», где развернули флаг России и выстроились в форме буквы Z. В акции приняли участие больше сотни человек.

«Наш народ сопереживает вместе с воинами и надеется, что всё закончится благополучно, наши ребята вернутся живыми и здоровыми», — отметил городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

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