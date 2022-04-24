Курган, , 16:33 — REGNUM В Кургане проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в реке Тобол. Об этом сообщает следственный отдел по Кургану следственного управления СКР по Курганской области.

Курган Alexander V. Solomin

Тело было найдено утром 23 апреля. На место выезжала следственно-оперативная группа. Следственные органы СК России по Курганской области проводят доследственную проверку.

Следователи устанавливают личность мужчины и обстоятельства его гибели. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.