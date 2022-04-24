Рен, Франция, , 16:30 — REGNUM 24 апреля «Ренн» в матче 34-го тура французской Лиги 1 2021/22 одержал крупную победу, забив «Лорьяну» пять безответных мячей. Встреча проходила в Ренне на стадионе «Роазон Парк».

Забитыми мячами отметились Бенжамен Буриго (17’), Мартен Терье (19’), Амари Траоре (47’), Флавьен Тэт (79’ Лоранс Ассиньон) и Гаэтан Лаборде (90+3’ Лоранс Ассиньон).

Единственную красную карточку на 58-й минуте встречи получил 26-летний центральный защитник «Ренна» и сборной Марокко Наиф Агерд.

Бригада арбитров: Бенуа Мийо | Стефан Лузи | Седрик Муиссе | Микаэль Лелу | Маика Вандерстичел.

Статистика матча («Ренн»/ «Лорьян»)

Удары 10/12

Удары в створ 7/2

Владение 59%/41%

Угловые 2/4

Нарушения 10/10

«Ренн», одержав восемнадцатую победу в сезоне и набрав 59 очков, поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лорьян» с 34-мя очками остался на шестнадцатом месте.