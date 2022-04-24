Вашингтон, 24 апреля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Память убитых в 1915 году в Османской империи армян почтил президент США Джо Байден. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Сегодня, 107 лет спустя, американский народ продолжает чтить [память] всех армян, погибших в результате геноцида. Вспоминая геноцид армян, мы подтверждаем наше обещание сохранять бдительность в отношении разрушительного влияния ненависти во всех ее проявлениях. Мы вновь обязуемся <…> останавливать злодеяния, оставляющие неизгладимые шрамы в мире», — приводит пресс-служба слова Байдена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Байдену посмотреть на себя и вспомнить об участи индейцев.