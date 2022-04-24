Салехард, 24 апреля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. На Ямале пропавший во время пурги 20 апреля тундровик найден мёртвым. Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на «Ямалспас».

yamalspas. yanao. ru Сотрудники «Ямалспаса»

Тело 33-летнего пропавшегонайдено в Ямальском районе, в двух километрах от чума, от которого он выше в последний раз.

Ранее было найдено тело тундровика, пропавшего 18 апреля. Его разыскивали в Сеяхе. Его нашли через два дня. Предположительно, мужчина свёл счёты с жизнью.