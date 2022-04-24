Москва, , 16:28 — REGNUM Новейшая отечественная межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может быть оснащена сразу несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

Ракетный комплекс «Авангард» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается «Сармата», это другой ракетный комплекс. В основе его лежит носитель, он намного мощнее носителя «Авангарда». И он создавался в том числе и для боевого оснащения «Авангардом», с учётом того, что их количество на этом комплексе может быть больше», — сказал Каракаев.

Он отметил, что создание «Авангарда» открывает эру гиперзвукового оружия, и ни у одного государства в мире, кроме РФ, нет подобных блоков на боевом дежурстве.