Москва, 2 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. США не могут вводить все новые и новые санкции против РФ и при этом не опасаться нанести тем самым ущерба самим себе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Цитата из м/ф «В синем море, в белой пене...». Реж. Робер Саакянц. 1984. СССР Санкции

«Когда речь идет о санкциях против РФ, то США надо думать о том, насколько они будут болезненны не только для России, но и для самой Америки, — сказал Колганов. — Например, когда США вводили санкции в 2014 году, там раздавались голоса о том, что нужно отказаться от закупок российских ракетных двигателей. А они не отказались. Сейчас в пакет санкций пытались включить отказ от закупок российских титановых заготовок для авиационной промышленности. Не прошло. Конгресс не одобрил».

Как пояснил Колганов, США, с одной стороны, пытаются использовать санкционные инструменты, а с другой стороны, не хотят наносить ущерба своим собственным экономическим интересам.

«Поэтому я думаю, что возможное дальнейшее применение санкции будет носить очень выборочный характер и касаться скорее отдельных лиц и компаний, — предположил Колганов. — И носить оно будет скорее символический характер и ориентироваться на внутренний американский политический рынок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, какими могут быть новые санкции США против РФ.