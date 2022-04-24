Пермь, 24 апреля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Житель Перми стал фигурантом уголовного дела о даче ложных показаний. Об этом сообщает краевое управление СКР.

ru.torange.biz Уголовное дело

По данным следствия, 34-летний гражданин был свидетелем по гражданскому делу об установлении факта и даты смерти своего приятеля. Он знал о том, что приятель жив, но заявил о его гибели в результате несчастного случая.

Обман в результате раскрылся. Проводится расследование возбуждённого уголовного дела.