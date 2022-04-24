Лондон, , 16:23 — REGNUM Британские предприниматели заявили, что их страна может стать ведущим поставщиком экотоплива на основе растительного масла и отходов для самолётов в условиях сокращения импорта энергоносителей из РФ. Об этом пишет Mail on Sunday.

Топливо Pixabay.com

Речь идёт о так называемом экологичном авиационном топливе.

Представители Global Britain Commission отмечают, что почти для всех самолётов топливо поставляется из Роттердама, а уже туда оно приходит из России. Глава Heathrow Джон Холланд-Кэй, кризис из-за событий на Украине продемонстрировал брешь в цепочке поставок, а экотопливо могло бы снискать успех.