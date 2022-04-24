Москва, 24 апреля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Свыше 12,5 тысяч богослужений и крестных ходов состоялись в более 7,3 тыс. населенных пунктов в России в ночь с 23 на 24 апреля 2022 года. Об этом 24 апреля сообщает МВД Медиа.

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход

Сообщается, что в целях профилактики прошли комплексные обследования всех территорий и помещений, в которых проходили праздничные мероприятия.

Отмечается, что правопорядок обеспечивали свыше 48,1 тысяч сотрудников правоохранительных органов, которые несли службу вместе с военнослужащими Федеральной службы войск национальной гвардии России, а также сотрудниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и других общественных формирований правоохранительной направленности.

«Благодаря принятым мерам правонарушений допущено не было», — приводит пресс-служба слова официального представителя МВД России Ирины Волк.