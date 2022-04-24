Минск, 24 апреля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 379 и достигло 977 813. Об этом БЕЛТА сообщили 24 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 977 813 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6926.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 969 752 человека и что всего в стране было проведено13 103 056 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 500 носителей коронавируса.