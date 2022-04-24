Ростов-на-Дону, , 16:20 — REGNUM 24 апреля в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» сыграет с московским «Спартаком». Игра 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 начнется в 16:30 по московскому времени.

Артём Дзюба и Георгий Джикия Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Сергей Песьяков, Роман Тугарев, Александр Сильянов, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Хорен Байрамян, Данил Глебов, Игорь Калинин, Кирилл Щетинин, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко.

«Спартак»: Александр Максименко, Георгий Джикия, Максимилиано Кофрие, Самуэль Жиго, Леон Классен, Кристофер Мартинс Перейра, Никита Чернов, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов, Александр Соболев.

В последний раз «Ростов» и «Спартак» играли между собой 30 октября 2021 года в матче 13-го тура чемпионата России. Тот матч завершился со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Руслан Литвинов (78’ Зелимхан Бакаев) и Данил Глебов (90+6’ Николай Комличенко).