Лондон, 24 апреля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. 24 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в матче 34-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Pixabay.com «Челси»

Стартовые составы команд:

«Челси»: Эдуар Менди, Тиаго Силва, Трево Чалоба, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Рубен Лофтус-Чик, Мейсон Маунт, Тимо Вернер, Кай Хаверц.

«Вест Хэм»: Лукаш Фабьянский, Аарон Крессуэлл, Крейг Доусон, Бен Джонсон, Владимир Цоуфал, Пабло Форналс, Томас Соучек, Марк Нобл, Саид Бенрахма, Артур Масуаку, Андрей Ярмоленко.

В текущем сезоне 32-летний фланговый нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в 26-ти матчах за «молотобойцев» во всех турнирах, в которых отметился лишь тремя забитыми мячами и получил одну желтую карточку.