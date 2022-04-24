Кемерово, 24 апреля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области в понедельник, 25 апреля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Погода

«Температура воздуха ночью — 3…-8 °C, местами до — 13 °C, днём — +2…+7 °C, местами до +12 °C», — уточняется в прогнозе.

В Кемерове ночью 25 апреля прогнозируется — 3.-5 °C, днём — +4…+6 °C.