Канберра, , 16:13 — REGNUM Австралия и США придерживаются красной линии в вопросе военно-морских баз Китая на Соломоновых островах. Об этом телеканалу ABC заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

«Работая вместе с нашими партнерами в Новой Зеландии и, разумеется, в США, я придерживаюсь той же красной линии, что и США, когда речь идёт об этих вопросах. У нас не будет китайских военно-морских баз в нашем регионе на нашем пороге», — сказал Моррисон.

Он отметил, что данную обеспокоенность также разделяют Фиджи и Папуа — Новая Гвинея.

При этом Моррисон не стал называть возможную конкретную реакцию Австралии на возведение базы КНР.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь рассказал о подписании рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Соломоновыми островами.