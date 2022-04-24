24 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Николай Михальченко, , 17:33 — REGNUM В ночь с 23 на 24 апреля в Христо-Рождественском кафедральном соборе Южно-Сахалинска прошло праздничное пасхальное богослужение.

Храм Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальные богослужение и крестный ход совершил Высокопреосвященнейший Никанор, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский. Традиционно службу посетили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, представители областного правительства, городской администрации и депутатского корпуса.

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Крестный ход Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

С праздником верующих горожан поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин:

«Друзья! Сегодня в дома всех православных южносахалинцев пришёл долгожданный праздник — Светлая Пасха! — обратился к горожанам мэр. — Этот день ежегодно мы ждём с особым трепетом. Пасха — отличный повод вспомнить наши традиции и собраться в кругу семьи. Желаю всем вам, дорогие друзья, счастья, крепкого здоровья, взаимной любви, семейного благополучия. С праздником!»

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM

Куличи Николай Михальченко © ИА REGNUM

Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска Николай Михальченко © ИА REGNUM