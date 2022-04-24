Минск, 24 апреля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Беречь мир и жить дружно призвал соседние страны президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения храма Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района. Об этом 24 апреля сообщает БЕЛТА.

President.gov.by Александар Лукашенко

«Находясь в этом уютном, моем любимом храме, хотел бы обратиться не только к белорусам. Но прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально. Помните, все время подтрунивали надо мной, особенно так называемые оппозиционеры: «Чего там, у народа все время лишь бы не было войны». А я всегда говорил: если война — ничего не надо. И как актуально сегодня звучат эти просьбы и требования белорусского народа: лишь бы не было войны», — приводят журналисты слова Лукашенко.

Он также попросил коллег-политиков не создавать людям проблем, поскольку их и так хватает.

Лукашенко отметил, что в этот день у Бога просят главное, а главным является мир, дружба, согласие, которые всегда были свойственны белорусам.

«И это сегодня весьма актуально», — подчеркнул глава Белоруссии.