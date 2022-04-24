Москва, 24 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 24 апреля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

wacki56 Самолет

Так, по состоянию на 16:08 мск в аэропорту «Домодедово» задержано два рейса, еще пять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 24 апреля в Москве ожидаются облачная погода и небольшой дождь.