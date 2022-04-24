Москва, , 16:06 — REGNUM Идея с внесением в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за событий на Украине является абсурдной. Об этом РИА Новости заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Владимир Легойда Иван Андреевский

«Назвать это предложение иначе как абсурдным не получается. Очень печально, что на путь подобной риторики и подобных абсурдных предложений становится дипломатическое ведомство», — сказал Легойда.

Ранее СМИ со ссылкой на главу МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса рассказали, что страна предложила Евросоюзу внести патриарха Кирилла в санкционный список из-за событий вокруг Украины.