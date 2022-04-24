Кемерово, 24 апреля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала сезона активности клещей в больницы с жалобами на присасывание клещей обратились 296 человек, из них детей и подростков до 17 лет – 91 человек (30,7%). Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Myriams-Fotos Клещ

Отметим, что за аналогичный период времени 2021 года было клещи покусали 133 человека, из них детей и подростков – 40 человек.

По данным ведомства, за последнюю неделю по поводу присасывания клещей обратились 267 человек, в том числе детей – 82.