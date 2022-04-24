Донецк, , 16:05 — REGNUM Населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:50 — населенный пункт Новоселовка — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что населенный пункт Еленовка в ДНР обстреляли представители ВСУ.