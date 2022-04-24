Химки, Московская область, 24 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. 24 апреля футбольный клуб «Химки» в матче 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 4:1. Встреча проходила в Химках на стадионе «Арена Химки».

ФК «Химки»

Забитые мячи: Максим Гулшенков (28’ Илья Гапонов) – 0:1, Денис Глушаков (45+1’ пенальти) – 1:1, Резиуан Мирзов (50’ Денис Глушаков) – 2:1, Илья Садыгов (88’) – 3:1, Александр Солдатенков (90’ автогол) – 4:1.

Две красные карточки получили футболисты самарского клуба Денис Якуба и Глен Бейл. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

Составы команд:

«Химки»: Лантратов, Тихий, Волков, Григалава, Идову, Глушаков (Филип, 85’), Набиуллин (Мирзов, 46’), Сабович (Магомедов, 46’), Кухарчук (Садыгов, 80’), Боженов, Руденко (Главчич, 62’).

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков (Липовой, 86’), Бейл, Гапонов, Якуба, Ежов, Сарвели (Витюгов, 69’), Коваленко (Соколов, 68’), Глушенков (Цыпченко, 68’), Зиньковский (Пиняев, 85’).