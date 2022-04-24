Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Два эпизода сейсмической активности магнитудой 4,2 и 4,1 стали самыми мощными событиями, зарегистрированными научными инструментами миссии InSight. Об этом сообщает ScienceDaily.

Посадочный аппарат InSight Nasa.gov

Автоматическая миссия InSight американского аэрокосмического агентства NASA прибыла на Марс в ноябре 2018 года. Одним из научных инструментов посадочной платформы миссии стал сейсмограф SEIS. За время работы SEIS на Марсе было зарегистрировано несколько сотен эпизодов сейсмической активности.

Работающие с данными миссии InSight учёные опубликовали данные о двух марсотрясениях (марсианское землетрясение) магнитудой 4,1 и 4,2, которые стали мощнейшими эпизодами сейсмической активности за время работы миссии. Оба марсотрясения произошли в долине Маринера, представляющей собой гигантскую систему каньонов.

В конце 2021 года зонд InSight был переведён в безопасный режим из-за пылевой бури, при которой солнечные панели аппарата не могли вырабатывать достаточного количества энергии для работы платформы. Зонд возобновил работу в феврале 2022 года. Специалисты считают, что летом текущего года выработка электроэнергии солнечными батареями может упасть ниже уровня, необходимого для работы полезной нагрузки.

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