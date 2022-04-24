Казань, , 15:56 — REGNUM 24 апреля казанский «Рубин» в матче 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над тульским «Арсеналом». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Игроки команды Рубин Хвича Кварацхелия и Александр Ломовицкий, игрок команды Зенит Алексей Сутормин Дарья Драй © ИА REGNUM

Единственный мяч на экваторе первого тайма забил 24-летний фланговый нападающий Александр Ломовицкий. На 50-й минуте полузащитник «пушкарей» Максим Кайнов получил желтую карточку. На матче работала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

Эта победа стала для казанского клуба первой за последние полтора месяца. В последний раз «Рубин» одерживал победу 7 марта в матче двадцатого тура чемпионата России с грозненским «Ахматом».

«Рубин», набрав 29 очков, укрепился на одиннадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 21-м очком остался на последнем месте в зоне вылета.