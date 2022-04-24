Новосибирск, , 15:55 — REGNUM В Новосибирске Тимофей Кулябин покинул пост главного режиссера театра «Красный факел». На этой должности он находился с 2015 года.

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«Тимофей Александрович действительно уволился по собственному желанию, — уточнила сайту «НГС Новости» пресс-атташе театра Ольга Пастухова. — Это связано с особенностью его профессиональной деятельности на сегодняшний момент. Не секрет, что в течение продолжительного времени режиссер работает над другими постановками вне театра «Красный факел».

Она отметила, что, «понимая обстоятельства и учитывая формат такой проектной работы», Кулябин принял решение оставить пост.

Напомним, что Тимофей Кулябин является режиссером скандальной постановки оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер».

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