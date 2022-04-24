Салерно, Италия, 24 апреля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. 24 апреля футбольный клуб «Фиорентина» из Флоренции в матче 34-го тура итальянской Серии А 2021/22 потерпела минимальное поражение от «Салернитаны», занимавшей последнее место в турнирной таблице чемпионата. Встреча, проходившая в Салерно, завершилась со счетом 2:1.

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Забитыми мячами в составе хозяев отметились Милан Дюрич (9’ Эмиль Бохинен) и Федерико Бонаццоли (79’). Единственный гол «фиалок» на 64-й минуте встречи забил 30-летний итальянский атакующий полузащитник Риккардо Сапонара.

Составы команд:

«Салернитана»: Луиджи Сепе, Федерико Фацио, Лука Раньери, Норберт Дьомбер, Эдерсон Жозе, Эмиль Бохинен, Лассана Кулибали (Григорис Кастанос, 75’), Надир Зортеа (Маттео Руджери, 75’), Паскуале Маццокки, Симоне Верди (Франк Рибери, 46’), Милан Дюрич (Федерико Бонаццоли, 75’).

«Фиорентина»: Пьетро Терраччано, Кристиано Бираги (Алекса Терзич, 67’), Никола Миленкович, Лоренцо Венути (Альваро Одриосола, 59’), Игор Жулио, Юсеф Малех (Хосе Кальехон, 67’), Альфред Дункан, Софьян Амрабат, Нанитамо Иконе (Риккардо Сапонара, 46’), Николас Гонсалес, Артур Кабрал (Кшиштоф Пентек, 59’).

«Салернитана», одержав шестую победу в сезоне и набрав 24 очка, обошла «Дженоа» и «Венецию» и поднялась на восемнадцатое место. «Фиорентина» с 56-ю очками осталась на седьмом месте.