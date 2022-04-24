Москва, , 15:34 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с праздником Пасхи предстоятелей поместных православных церквей. Поздравление опубликовано 24 апреля на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Патриарх Кирилл Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Молитвенно желаю Вам от Всещедрого Творца укрепления душевных и телесных сил в совершении высокого Предстоятельского служения, а нашим Святым Церквам – мира и благостояния», — говорится в поздравительном послании.

Патриарх отметил, что в эти дни он молится о том, чтобы между главами поместных православных церквей не было разделений.

В 2022 году православные празднуют Воскресение Христово 24 апреля. Патриарх Кирилл провёл торжественное богослужение в честь праздника Пасхи в храме Христа Спасителя.

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