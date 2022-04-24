Москва, 24 апреля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с праздником Пасхи предстоятелей поместных православных церквей. Поздравление опубликовано 24 апреля на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Молитвенно желаю Вам от Всещедрого Творца укрепления душевных и телесных сил в совершении высокого Предстоятельского служения, а нашим Святым Церквам – мира и благостояния», — говорится в поздравительном послании.

Патриарх отметил, что в эти дни он молится о том, чтобы между главами поместных православных церквей не было разделений.

В 2022 году православные празднуют Воскресение Христово 24 апреля. Патриарх Кирилл провёл торжественное богослужение в честь праздника Пасхи в храме Христа Спасителя.