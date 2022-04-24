Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Воздушно-космические силы России в ходе спецоперации на Украине не разрушают гражданскую инфраструктуру, что отличается от действий военно-воздушных сил США во время войны в Персидском заливе. Об этом рассказал американский военный аналитик Скотт Риттер.

ВС США. Ирак Militaryphotos.deviantart.com

Скотт Риттер напомнил, что он был одним из людей, которые планировали операцию «Буря в пустыне» (тогда Риттер был советником генерала Нормана Шварцкопфа по баллистическим ракетам). В период с 1991 года по 1998 год он был инспектором ООН по вооружениям в Ираке.

Эксперт рассказал, что операция «Буря в пустыне» включала 44-дневную стратегическую воздушную кампанию, в ходе которой были разрушены телестанции, автострады, мосты, электростанции и нефтекомбинаты в Ираке. При этом погибло огромное количество мирных жителей. Риттер подчеркнул, что такие действия продиктованы военной необходимостью, но Россия в ходе спецоперации на Украине не уничтожила наземные станции связи, железные дороги и автострады.

«Но русские этого не сделали. Почему? Потому что русские не видят для себя такой войны, как мы видели против иракцев. Русские видят это как специальную военную операцию. Многие издеваются над этой формулировкой, но это не война. Если бы это была война, Украины давно бы не было», — подытожил аналитик.

Он добавил, что характер действий России показывает, что целью спецоперации является именно разгром нацистов с нанесением минимального ущерба.