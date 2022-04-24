Рим, 24 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. 25-летний российский гимнаст и олимпийский чемпион в командном многоборье Артур Далалоян завоевал золото клубного чемпионата Италии по спортивной гимнастике в опорном прыжке.

geralt Гимнастика

Артур Далалоян, выступающий за Romagna Team, набрал 14,800 балла и занял первое место в зачете. Вторую и третью строчки соответственно заняли Никола Бартолини из Pro Patria Butese (14,700 балла) и Мендоса Вара из Ares (14,600 балла).

По итогам соревнований клуб Далалояна Romagna Team (242,350 балла) с минимальным отставанием от Giovanile Ancona (242,400 балла) занял второе место.

Ранее сообщалось, что итальянский клубы, в отличие от немецких команд, не стали отказываться от сотрудничества с российскими спортсменами.