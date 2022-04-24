Лондон, , 15:14 — REGNUM Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своем Twitter-аккаунте, 29-летний центральный защитник сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» из уважения к лондонскому «Челси».

Также сообщается, что футболист принял решение продолжить карьеру в мадридском «Реале». Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали условия личного контракта.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету немца 2 (1+1) очка по системе гол+пас в девяти встречах.

Рюдигер выступает за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» аз 35 миллионов евро.