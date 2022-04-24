Горно-Алтайск, , 15:13 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано в стационары восемь заразившихся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 34 062. Скончались от COVID-19 к настоящему времени 807 пациентов.

По состоянию на 24 апреля, победили коронавирус 31 297 жителей республики, в том числе 73 за последние сутки.