На Алтае госпитализировали ещё восемь ковид-пациентов
Горно-Алтайск, 24 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано в стационары восемь заразившихся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.
Министерство здравоохранения Тувы
Ковидный стационар
Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 34 062. Скончались от COVID-19 к настоящему времени 807 пациентов.
По состоянию на 24 апреля, победили коронавирус 31 297 жителей республики, в том числе 73 за последние сутки.