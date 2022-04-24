Луганск, , 15:10 — REGNUM ВСУ обстреляли Первомайск из артиллерийского орудиям. Об этом 24 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: ««Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.40 с направления н.п. Камышеваха по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (10 снарядов)», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Золотое-5 с применением минометов 120 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Золотое-5 с применением минометов 120 мм