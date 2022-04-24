Манчестер, Великобритания, , 15:07 — REGNUM Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет видеть 30-летнего атакующего полузащитника «Брентфорда» и сборной Дании Кристиана Эриксена в составе английского клуба. Об этом 24 апреля сообщило издание Sky Sports.

Кристиан Эриксен Дмитрий Голубович

В текущем сезоне Кристиан Эриксен принял участие в семи турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота лондонского «Челси» и двумя результативными передачами.

Эриксен выступает за «Брентфорд» с 31 января 2022 года. Контракт футболиста с клубом АПЛ рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что Эриксена хочет вернуть лондонский «Тоттенхэм», за который датчанин выступал в период с 2013 по 2020 годы.