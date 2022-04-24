Тбилиси, , 15:03 — REGNUM Правление общественной организации «Джавахкская диаспора России» выступила с заявлениями в связи с днём памяти Геноцида армян в Османской империи.

Геноцид Армян

В первом из них оно обращается к властям и обществу Грузии. В нём говорится:

«В связи с очередной 107-ой годовщиной Геноцида армян, наше общественное объединение в очередной раз обращается к Президенту и Парламенту Грузии, грузинской оппозиции и всей прогрессивной общественности Грузии. 24 апреля во всем мире отмечается день памяти жертв Геноцида армян в Османской империи, первого крупномасштабного преступления такого рода. Дата эта условная; в этот день в 1915 году Турция, начав с уничтожения армянской интеллигенции, перешла от одной стадии Геноцида к другой, от «частичного» Геноцида к поголовному уничтожению армян на их исторической родине.

Геноцид Армян в Османской империи в 1915—1923 годов — международное преступление против человечества, и, согласно Конвенциям ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» от 1948 года и «О неприменении срока давности в отношении военных преступлений и преступлений против человечества» от 1968 года, срок давности к нему неприменим.

Геноцид Армян признан многими странами цивилизованного мира, в том числе, постоянными членами Совбеза ООН: Россией, Францией и большинством штатов США, а также Советом Европы, комиссией ООН по военным преступлениям, Европарламентом, Всемирным советом церквей и Ватиканом. Парламентами нескольких европейских стран приняты законы, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Геноцида армян. Однако братская Грузия до сих пор официально не выразила своё отношение к этому вопиющему международному преступлению.

Мы, общественная организация «Джавахкская диаспора России», обращаемся к Президенту и Парламенту Грузии, с просьбой признать Геноцид армян в Османской Турции 1915−1923 годов на законодательном уровне и объявить 24 апреля в Грузии Днём памяти жертв Геноцида армянского народа. Это необходимо во имя правосудия, морали и демократии, что позволит прочно заложить фундамент политико-правовой ликвидации его последствий.

Мы обращаемся с просьбой к Президенту Грузии о ежегодном Обращении к армянам 24 апреля, отдавая тем самым, дань памяти невинным жертвам Геноцида армян. Такое обращение не только ответит чувствам армян, но и повысит престиж Грузии на мировой арене.

Мы призываем дружественный нам грузинский народ своим справедливым голосом присоединиться к мировому сообществу, признать Геноцид армян и осудить любые проявления межнациональной ненависти, национальной дискриминации и вражды, чтобы в истории человечества никогда не повторилась подобная трагедия.

Мы призываем политические партии Грузии, грузинскую оппозицию, общественные объединения и иные прогрессивные силы Грузии 24 апреля открыто выступить с заявлениями и почтить память невинных жертв Геноцида армян в Османской империи 1915−1923 годов.

Признание Геноцида армян — вопрос исторической справедливости и требует проявления политической воли. Вместе с этим признание факта Геноцида армян в Османской Турции покажет силу и сплоченность грузино-армянского цивилизованного общества, единство разума и мира».

Кроме того, правление «Джавахкской диаспоры России» выступило с заявлением о своей деятельности в России. В нём говорится:

«В связи с очередной 107-ой годовщиной Геноцида армян в Османской империи, мы, джавахкские армяне проживающие в России заявляем о своей решимости продолжать борьбу за признание исторической правды и добиваться справедливости по отношению к армянскому и другим народам, пострадавшим от актов геноцида. Игнорирование факта Геноцида армян со стороны нечистоплотных политиков и ангажированных структур фактически является соучастием последних в этом преступлении. Турция не может вечно жить с клеймом «убийцы народов» и с синдромом возмездия за совершенные преступления.

Мы заявляем, что Турция обязана по собственной инициативе выступить с предложением о возмещении материального и морального ущерба жертвам Геноцида и армянскому народу в целом. В качестве меры доверия сделать символический жест доброй воли, чувствительный для армян и политически безопасный для Турции, а именно — принять под эгидой ЮНЕСКО программу, направленную против дальнейшего разрушения разбросанных на её территории исторических памятников армянской архитектуры, передать Армении примыкающий к самой границе небольшой участок с развалинами Ани — средневековой столицы Армении, пересмотреть своё отношение к идее армянского национального очага.

От имени джавахкских армян, проживающих в России, резко осуждаем Турцию за осуществленный геноцид 1915 года и политику его отрицания. Мы будем и далее привлекать внимание всего человечества, чтобы осудить это страшное преступление. Осудить ту политику Турции, которую она до сих пор продолжает проводить. Мы склоняем головы перед памятью невинных жертв и призываем Турцию смыть с лица грязь и признать Геноцид армян!»