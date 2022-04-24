Лондон, 24 апреля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Как сообщает издание Daily Star, 24-летний центрфорвард «Ромы» и сборной Англии по футболу Тэмми Абрахам может вернуться в чемпионат Англии.

@cfcunofficial Тэмми Абрахам

По информации источника, лондонский «Арсенал» готов предложить «волкам» 59 миллионов евро за трансфер Абрахама. При этом трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Тэмми Абрахам принял участие в 33-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги Конференций УЕФА на счету англичанина восемь голов в одиннадцати матчах.

Тэмми Абрахам выступает за «Рому» с 17 августа 2021 года после перехода из лондонского «Челси» за 40 миллионов евро. Текущее соглашение форварда с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.