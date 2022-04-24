Лысьва, Пермский край, 24 апреля 2022, 15:01 — REGNUM В Лысьве Пермского края местный житель стал фигурантом уголовного дела за угрозы применением насилия сотруднику полиции. Об этом сообщает областное управление СКР.
По данным следствия, вечером 20 апреля полицейский находился в квартире одной женщины, которая заявила о хищении её имущества. Пьяный сожитель дамы угрожал стражу порядка, при этом в руке держал канцелярский нож.
Сейчас по этому делу проводятся следственные действия. Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале за аналогичные преступления были задержаны несколько человек.