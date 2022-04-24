Лысьва, Пермский край, 24 апреля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Лысьве Пермского края местный житель стал фигурантом уголовного дела за угрозы применением насилия сотруднику полиции. Об этом сообщает областное управление СКР.

Уголовное дело

По данным следствия, вечером 20 апреля полицейский находился в квартире одной женщины, которая заявила о хищении её имущества. Пьяный сожитель дамы угрожал стражу порядка, при этом в руке держал канцелярский нож.

Сейчас по этому делу проводятся следственные действия. Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале за аналогичные преступления были задержаны несколько человек.