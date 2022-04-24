Донецк, , 14:57 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке 10 снарядов и 16 мин. Об этом 24 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:45 — н.п. Кудрюмовка — н.п. Горловка (пос. шахты им. Изотова): выпущено 10 снарядов калибра 122 мм. ️13:45 — н.п. Майорск — н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 16 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее по Ясиноватой со стороны ВСУ выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град».

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