Красноярск, 24 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Первый полк межконтинентальных баллистических «Сармат» встанет на вооружение не позднее осени 2022 года в Ужуре Красноярского края. Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе госкорпорации.

Министерство обороны Российской Федерации «Сармат»

«Комплекс по своим массогабаритным характеристикам полностью вписывается в комплекс «Воевода», созданный в советское время выдающимся конструктором Уткиным. Это экономит колоссальные средства и время для того, чтобы принять систему на вооружение», — отметил он.

По словам Рогозина, новая ракета намного мощнее остальных стратегических ракет, в том числе американских «Минитмен-3». При этом она неуязвима не только для существующих, но и перспективных систем противоракетной обороны США и НАТО.

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