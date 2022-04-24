Химки, Московская область, , 14:55 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, в Химках на стадионе «Арена Химки» футбольный клуб «Химки» в матче 26-го тура регулярного сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примут самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

ФК «Химки»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Алексей Матюниным. Ассистенты главного судьи – Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков.

Стартовые составы команд:

«Химки»: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Захар Волков, Гия Григалава, Брайан Идову, Денис Глушаков, Эльмир Набиуллин, Бесард Сабович, Кирилл Боженов, Александр Руденко, Илья Кухарчук.

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Глен Бейл, Илья Гапонов, Денис Якуба, Владислав Сарвели, Александр Коваленко, Роман Ежов, Максим Глушенков, Антон Зиньковский.