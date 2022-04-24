Мариуполь, ДНР, , 14:49 — REGNUM В Мариуполе в светлый праздник Пасхи волонтёры провели футбольный матч и устроили чаепитие с куличами для детей. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Пасха в Мариуполе Пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России»

В волонтёрском корпусе в Мариуполе молодогвардейцы вместе с волонтёрской ротой «Боевого Братства» устроили детский футбольный матч. Доброволец и действующий игрок футбольного клуба «Витязь» Владимир Матасов показал ребятам футбольные финты и их технику выполнения. Дети увлечённо повторяли вслед за Владимиром движения и после мастер-класса разделились на команды участников, и сыграли в товарищеском матче.

Изучение футбольных финтов Пресс-служба тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России»

После состязания ребят ждали куличи, сладости, горячий чай. В палаточном лагере возле пункта временного размещения добровольцы установили проектор и импровизированный кинозал. На большом экране дети смогли посмотреть добрые мультфильмы о мире и дружбе. Как отметили волонтёры, дети, пережившие бомбёжку и страшные события, продолжают искренне смеяться над приключениями мышат и Кота Леопольда.

«К нам приехала новая группа волонтёров, в числе которых есть и тренер по футболу. Сразу после прибытия в пункт временного размещения беженцев доброволец изъявил желание провести тренировку для маленьких постояльцев волонтёрского центра. В это тяжелое время важно дарить радость детям, чтобы они чувствовали себя детьми, чувствовали внимание и заботу со стороны взрослых», — прокомментировал координатор «Молодой Гвардии» по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев из Тюмени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Мариуполя смогли встретить Пасху в Храме Покрова Божией Матери.

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