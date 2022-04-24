Анкара, 24 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Турецкий лидер Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским ситуацию на Украине и переговорный процесс между Москвой и Киевом.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Следите за развитием событий в трансляции: ««Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским … Обсуждались последние события и переговорный процесс», — отмечается в сообщении канцелярии президента Турции.

Эрдоган подчеркнул необходимость эвакуации раненых и мирных жителей из Мариуполя, а также заявил, что Анкара готова оказать необходимую поддержку переговорному процессу.