Казань, 24 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Сегодня, 24 апреля, казанский «Рубин» в матче 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с тульским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Tularegion.ru Арсенал

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Юрий Дюпин, Егор Тесленко, Монтассар Талби, Георгий Зотов, Илья Самошников, Александр Ломовицкий, Владислав Игнатьев, Александр Зуев, Оливер Абильдгор, Константин Кучаев, Виталий Лисакович.

«Арсенал»: Михаил Левашов, Артем Сокол, Игорь Смольников, Данил Степанов, Георги Костадинов, Аяз Гулиев, Эванс Кангва, Сергей Ткачев, Горан Чаушич, Максим Кайнов, Джордже Деспотович.

Бригада арбитров: Артем Чистяков | Роман Усачев | Илья Елеференко | Ранэль Зияков | Василий Казарцев.