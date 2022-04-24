Липецк, , 14:45 — REGNUM Первым электромобилем марки Evolute, сборку которого начнут на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, станет кроссовер Voyah Free. Об этом сообщает издание «Авторевю» со ссылкой на техническое описание этого автомобиля.

Электромобиль

В Минпромторге России сообщили о заключении специального инвестиционного контракта с компанией «Моторинвест» и правительством Липецкой области в марте 2022 года. В рамках этого контракта на заводе «Моторинвест» будет запущено производство электрических автомобилей под брендом Evolute. Подробная информация о конкретных моделях не раскрывалась.

По данным «Авторевю», первым будет запущено производство кроссовера Free. Китайские бренд Voyah представил эту модель в 2020 году. Издание отмечает, что некоторые характеристики в документации к производимому на заводе «Моторинвест» автомобилю отличаются от китайского исходника.

Предполагается, что модель для российского бренда будет упрощена для снижения стоимости. В Китае Voyah Free стоит от $48 тыс. до $56 тыс. в зависимости от комплектации. Ожидается, что первые предсерийные автомобили будут выпущены в ближайшее время.