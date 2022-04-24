Севастополь, 24 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев встретился с легкоранеными бойцами, в том числе — с военнослужащими с ракетного крейсера «Москва». Об этом он сообщил 24 апреля в телеграм-канале.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Посетил госпиталь Министерства обороны в Омеге. Сейчас здесь проходят восстановление легкораненые бойцы, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. В том числе завершают лечение восемь матросов гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва». Поблагодарил ребят за службу, поздравил со светлым праздником Христова Воскресения», — написал Развожаев.

Он уточнил, что военнослужащие близки к выздоровлению, и скоро отправятся в свои части. Губернатор сообщил, что передал военнослужащим слова поддержки, сказав, что о них помнят и беспокоятся не только севастопольцы, но и вся страна.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации Украины и защите Донбасса.