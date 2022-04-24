Иркутск, , 14:38 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области 24 апреля известила о существенном ухудшении погодных условий: в регионе похолодает, в горах южного Прибайкалья возможен сильный мокрый снег.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

Ночью местами в центральных, южных и верхнеленских районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

На дорогах местами снежный накат и гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода демонстрирует в Алтайском крае.

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