Иркутск, 24 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 24 апреля известило о существенном ухудшении погодных условий: в регионе похолодает, в горах южного Прибайкалья возможен сильный мокрый снег.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Ночью местами в центральных, южных и верхнеленских районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

На дорогах местами снежный накат и гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода демонстрирует в Алтайском крае.

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