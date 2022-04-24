Ватикан, 24 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца Ватикана поздравил христиан, которые в 24 апреля отмечают праздник Светлого Воскресения Христова.

Catholic Church England and Wales Папа Римский Франциск

Следите за развитием событий в трансляции: «Христос воскрес – воистину воскрес! — все новости»

«Сегодня различные восточные церкви, католические и православные, а также различные латинские общины отмечают Пасху по юлианскому календарю. Я направляю им наилучшие поздравления: Христос воскрес, он воскрес по-настоящему. Да наполнит он надеждой добрые ожидания сердец. Да дарует он мир», — заявил он.

«Я возобновляю призыв к пасхальному перемирию, малому осязаемому знаку желания мира», — добавил понтифик.